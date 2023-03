WEERBERICHT. Helder weer in Diksmuide vanochtend

Voorbijgan­gers vinden dode reuzen­schild­pad in gracht in Koekelare

In een gracht in het West-Vlaamse Koekelare is zaterdag een Afrikaanse sporenschildpad gevonden. De politie van Koekelare werd zaterdag verwittigd nadat voorbijgangers een reuzenschildpad aan de kant van de weg hadden zien liggen. SOS Reptiel werd ter plaatse geroepen, maar de medewerkers konden helaas niets meer doen voor het dier. Het is niet duidelijk wat er gebeurd is, maar het lijkt er sterk op dat de schildpad gedumpt werd.