WEERBERICHT. Helder weer in Diksmuide vanochtend

Diksmuide “We vragen bijkomend onderzoek naar asbest”: N-VA maakt zich zorgen over afbraak schoolge­bouw Woumen

De afbraak van het oude schoolgebouw in Woumen bij Diksmuide is al een tijdje aan de gang. Zo is het dak al verwijderd. Toch maakt oppositiepartij N-VA zich nog zorgen en dat nadat het gecontacteerd geweest is door een bezorgde burger. “Er is niets onwettelijks gebeurd in dit dossier maar toch vragen we om extra stalen te analyseren om zeker te zijn dat er geen asbest in de rest van het gebouw zit”, reageert Bert Laridon. Milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) gaat niet meteen in op die vraag. Moet de buurt zich zorgen maken?

27 januari