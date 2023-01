WEERBERICHT. Helder weer in Diksmuide vanochtend

Diksmuide Jeanine van café Normandie viert 90ste verjaardag: “Met pensioen gaan? Mijn leven is hier, tussen de klanten”

Maandag, even na de middag, de wekelijkse marktdag in Diksmuide zit erop. In café Normandie is het gezelligheid troef. De ballonnen verraden dat hier een feestje is geweest. Bazin Jeanine Deman (90) bekomt nog van de verjaardagsparty die de klanten en haar dochter Fabienne hebben georganiseerd. “Met pensioen gaan, zeg je? Zo lang het gaat, blijf ik hier, tussen mijn mensen”, klinkt ze enthousiast. Wat is Jeannines geheim? We vroegen het aan de stamgasten.

16 januari