WEERBERICHT: Bewolking in Diksmuide vanmiddag

Kust Vastgoed­markt aan de kust koelt af na de coro­nastorm­loop, apparte­ment met zeezicht blijft meest in trek

Appartementen aan de kust worden niet langer duurder. In het laatste kwartaal van 2022 daalde de gemiddelde prijs van een appartement in de kustgemeenten met 0,67 procent. Dat blijkt uit cijfers van vastgoeddataplatform Realo. In Oostende werden de appartementen vorig jaar gemiddeld 1 procent duurder. Toch is er volgens vastgoedmakelaars een groot verschil tussen appartementen met of zonder zeezicht. “Het aanbod is beperkt waardoor de prijs nog altijd stijgt op deze locaties.”

7 februari