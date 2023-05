WEER. Zware regen en bewolking in Diksmuide vanochtend

DE OUDSTE BELGEN. Germaine Spriet (102): “De mensen spraken mij steevast aan met ‘madame’... Maar zo heb ik mij nooit gedragen, hoor”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze reeks ‘De Oudste Belgen’. In het woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide gaan we op bezoek bij Germaine Spriet (102), de weduwe van rijkswachter André Vanparijs. “Of jongeren mijn goede raad kunnen gebruiken? Ach, ze zijn veel slimmer dan ik. Of wacht, er is tóch iets, en zelfs iets heel belangrijk.”