WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Diksmuide

IN BEELD. ‘Liksems’ in Diksmuide herinneren aan littekens door WO I

‘Liksems’ is een oud West-Vlaams woord voor littekens én ook de titel van een nieuwe tentoonstelling in de verhalenkelder van het stadhuis in Diksmuide. Die expo vormt de uitvalsbasis voor tal van recreatieve tochten door het herdenkingslandschap.