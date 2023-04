WEER. Vanochtend helder weer in Diksmuide

Dreigt een verkeersin­farct in het centrum van Veurne? Na paasverlof liggen heel wat straten open

Wie de stadskern van Veurne wil doorkruisen zal binnenkort extra moeten opletten. Er zijn al her en der werken aan de gang en daar komen er na het paasverlof nog bij. De grootste werf is die bij het station, die gefaseerd wordt uitgevoerd, maar in totaal liefst drie jaar zal duren. Hoe probeert het stadsbestuur fileleed te vermijden? “Het zal niet simpel zijn”, beseft schepen van Openbaar Domein Anne Dequidt (CD&V). Wij bundelen alle praktische informatie.