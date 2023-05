WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Diksmuide

Treurend Ouderpaar én IJzertoren in Vlaamse Canon: “Symbool van een mama en papa die rouwen om het verlies van hun kind”

Twee symbolen uit Diksmuide staan in de Vlaamse Canon met 60 gebeurtenissen, personen, kunstwerken, boeken en tradities. De IJzertoren als symbool voor de Vlaamse ontvoogding is geen verrassing. Maar dat ook het beeld ‘Treurend Ouderpaar’ van Käthe Kollwitz erop staat, is bijzonder. Het toont het verdriet van een mama en papa om het verlies van hun kind. Dit is het schrijnend verhaal achter het kunstwerk op de Duitse, militaire begraafplaats in Vladslo.