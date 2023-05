WEER. In Diksmuide zo goed als heldere ochtend

LEVENSVER­HAAL. “Je moet niet veel zeggen om veel te betekenen”: meester Jean-Ma­rie (69) liet niet alleen op tv-maker Eric Goens een blijvende indruk na

Jean-Marie D’haenen, een geboren en getogen Koksijdenaar, is vrijdag na een slopende ziekte overleden. Dat de voormalige leerkracht bij veel mensen in het hart zit, blijkt duidelijk uit de talrijke reacties. “Jean-Marie was één van de meest inspirerende mensen die ik tijdens mijn jeugd ontmoette”, schetst tv-maker Eric Goens die nog bij de man in de klas van de Koksijdse gemeenteschool heeft gezeten. Een portret van een integer man die zonder veel woorden toch veel kon zeggen.