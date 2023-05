WEER. Helder weer in Diksmuide vanochtend

Jaar cel voor malafide aannemer die vrouw oplicht wanneer hij bij haar intrekt

Een 52-jarige aannemer uit Sint-Niklaas is veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf voor oplichting van een vrouw uit Veurne. Het slachtoffer leerde de man via de datingapp Tinder kennen. Haar date bleek in werkelijkheid eigenlijk een oplichter te zijn. Die dus ook toesloeg nadat hij bij de vrouw introk.