“We blijven gewoon controleren, maar we gaan geen heksenjacht in de kerstperiode voeren”

De politie zal ook op Kerstmis toezien op de naleving van de coronamaatregelen. Handhaving is belangrijk en waar nodig, door geluidshinder bijvoorbeeld, zal de politie aanbellen, maar da’s geen prioriteit, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) na haar interview in ‘De Zondag’. Ook korpschef Johan Geeraert van politiezone Polder (Diksmuide en omgeving) onderschrijft dit. “De woning is onschendbaar”, zei hij in ‘De ochtend’ (Radio 1).

“We houden gewoon de controles aan die we nu ook al uitvoeren voor inbreuken op de avondklok. Bij veel auto’s aan de oprit van een huis grijpen we niet meteen in, want anders komen we handen te kort”.

“We gaan geen heksenjacht houden. We opereren heel vaak na een klacht, bijvoorbeeld na nachtlawaai. Indien onze manschappen ter plaatse gaan na een oproep en het zelf vaststellen, is het duidelijk. Zelf aanbellen is dan niet nodig. Als er echt problemen zijn, overleggen we met een parketmagistraat om daar op een juridische manier een einde aan te stellen”. “De woning is onschendbaar, ook de politie moet binnen regels opereren”, benadrukte Geeraert.

Gevraagd of er extra politiepersoneel zal ingezet worden voor de handhaving tijdens de kerstperiode in zijn politiezone, antwoordt Geeraert dat de huidige capaciteit volstaat. “We hoeven nu geen manschappen in te zetten voor evenementen, dus zo kunnen we de controles blijven organiseren”.

“We blijven alcoholcontroles uitvoeren, alleen zullen die er anders uitzien dan normaal om alles coronaveilig te laten verlopen (...) Bij de huidige inbreuken zien we dat alcohol- of middelengebruik vaak hand in hand gaat met het niet respecteren van de avondklok”, aldus nog de korpschef.

Volledig scherm Johan Geeraert, korpschef van politiezone Polder. © Benny Proot