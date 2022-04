Wandelaars en fietsers kunnen vanaf dit weekend het water opnieuw over

Toerisme Diksmuide zorgt sinds 2020 voor een extra beleving door bootjes in te leggen. Vorig jaar werden die vervangen door elektrische vaartuigen waarop ook fietsen kunnen. Een goeie zet want de helft van de gebruikers zijn fietsers. Vanaf zaterdag kan je het bijzondere vervoermiddel opnieuw gebruiken tussen de Fot’Oeil en de Rapestraat en tussen de Dodengang en de Galileiwegel. Tot juni varen de bootjes elk weekend en op brug- en feestdagen in de namiddag tussen 14 en 17 uur. In de zomervakantie is dat dagelijks van 11 tot 18 uur en in september opnieuw elk weekend in de namiddag. Bij slecht weer blijven ze aan wal. Aan het ponton vertelt een qr-code de vaartijden of je kan ze hier checken. Jobstudenten staan in voor het onthaal en de overzet.