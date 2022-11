Voor rechter voor hondenverwaarlozing, ondanks levenslang verbod op houden van dieren

Lo-Reninge Man (58) met jongdemen­tie nacht lang vermist: "Ochtend later onderkoeld teruggevon­den in de modder”

Een 58-jarige man met jongdementie was een hele nacht vermist in Lo-Reninge in West-Vlaanderen. De man werd uiteindelijk pas ’s morgens teruggevonden in de modder in een veld. “Hij was onderkoeld, maar stelt het ondertussen goed”, zegt Peter Billiouw, de korpschef van politiezone Spoorkin.

6 november