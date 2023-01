Voor het eerst meer dan 17.000 Diksmuidelingen geteld

In 2022 weerklonken 161 babykreetjes, een stijging met acht. Helaas moest Diksmuide ook afscheid nemen van 162 mensen, een daling met 26. De oudste inwoner is een dame die in maart 102 kaarsjes uitblies. Het voorbije jaar werden zes eeuwelingen gevierd. Diksmuide zag 714 inwoners vertrekken, maar verwelkomde daarentegen 918 nieuwe mensen.

90 Oekraïners

De sterkste stijging van het aantal inwoners zien we in het centrum, met een toename van 124. Maar de mensen vinden ook de weg naar de dorpen met 44 nieuwe inwoners in Leke, 39 in Woumen en 35 in Keiem. Het grootste dorp Esen, met 1.943 inwoners, kende een lichte terugval van twee mensen. Ook in Nieuwkapelle (-5), Oostkerke (-1) en Sint-Jacobskapelle (-7) daalde het aantal inwoners. Alle andere dorpen kenden een stijging.