Voor duizenden euro’s werkmateriaal gestolen uit bestelwagens: “Ik heb minstens 13.000 euro nadeel”

Middelkerke 25e Champagne­week­end opent de deuren met vier nieuwe ridders

Wat startte in 1967 als een jumelage tussen de twee gemeentes, groeide ondertussen uit tot een stedenband waar het sociaal-gastronomische aspect voorop staat. Daaruit vloeide het Champagneweekend in Middelkerke en het Fête de la bière in Epernay uit voort. Het Champagneweekend viert dit weekend zijn 25e editie en dat wordt een feestelijke editie. Daarnaast krijgen vier verdienstelijke personen de eretitel ‘Ridder in de orde van de Champagne’.

11 november