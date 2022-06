Vlaams rapport is duidelijk: biolandbouw groeit maar heeft nog weg af te leggen

Het aantal bio-boerderijen is procentueel gezien dan wel nog geen topper in de landbouwsector, de interesse in bio is wel groot. Zo spendeerde de Vlaming vorig jaar 399 miljoen euro aan biologische producten. Daarmee bereikt het een marktaandeel van 3,4 procent. De Vlaamse en Europese overheid investeren net geen zes miljoen euro in de biosector. De bioboeren bestrijken samen net geen 10.000 hectare. Limburg is de koploper maar West-Vlaanderen de sterkste groeier. 1417 tussenschakels; zoals verkooppunten, verdelers, in- en uitvoerders, zijn erbij betrokken.

Johan Boussemaere en zijn vrouw Isabel groeiden beide in een landbouwgezin op. In 2003 namen ze de ouderlijke hoeve in Nieuwkapelle bij Diksmuide over. “Toen het in 2016 crisis was in de melkindustrie begonnen we na te denken over een omschakeling. Evident was dat helemaal niet. Je moet geduld hebben, experimenteren en zoeken. Nu ben ik overtuigd dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Ja, de landbouw kan op een natuurlijke manier ook rendabel zijn. Onze koeien grazen in een weide met klavers en gras. Pesticiden komen er niet aan te pas. Het heeft toch vier jaar geduurd vooraleer we rijke grond hadden.”