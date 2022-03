Vijf bestuurders onder invloed in 28 uur tijd

Diksmuide/Houthulst/KortemarkDe politiezone Polder heeft er enkele drukke uren op zitten. In 28 uur tijd werden vijf bestuurders betrapt onder invloed van alcohol of drugs. Eén ervan liep in januari nog maar tegen de lamp.

De eerste controle gebeurde donderdagnacht omstreeks 1.15 uur. Een 40-jarige koerier uit Nederland werd langs de Staatsbaan in Kortemark gecontroleerd. De man reed onder invloed van drugs en moest een boete betalen van 1.269,60 euro. Zijn passagier kon die voor hem voorschieten.

Een tweetal uur later haalde de politie een 20-jarige bestuurder uit Kortemark uit het verkeer langs de Terreststraat in Houthulst. De jongeman reed ook onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken en de twintiger zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Vrijdagmorgen was het dan weer de beurt aan een 36-jarige man uit Kortemark. Hij reed in de Hospitaalstraat in zijn thuisdorp onder invloed van drugs en speelde zijn rijbewijs ook voor vijftien dagen kwijt. Ook hij mag zich aan een uitnodiging in de politierechtbank verwachten.

Hardleerse tiener voor tweede keer betrapt

Net zoals een 19-jarige bestuurder uit Kortemark. Hij reed langs de Wilgenlaan in Kortemark toen hij zaterdagnacht werd gecontroleerd. Hij blies negatief, maar de drugstest was wel positief. Opmerkelijk: in januari speelde hij zijn rijbewijs al eens vijftien dagen kwijt toen hij hetzelfde deed. Hij zal zich voor beide feiten in de politierechtbank moeten verantwoorden.

Maar er reden ook mensen onder invloed van alcohol rond. Een 24-jarige bestuurder uit Houthulst werd langs de Ijzerlaan in Diksmuide betrapt. Hij had 1,64 promille in zijn bloed. Ook hij speelde zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt.

De politiezone Polder geeft nog mee dat drugs of alcohol één van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen is. “Wij blijven werken aan de verkeersveiligheid van elke weggebruiker”, klinkt het.