Vier jaar cel voor man (36) die stiefdochter (14) verkrachtte

Nieuwpoort Colruyt mag zeeboerde­rij blijven bouwen voor Nieuwpoort: “Onbegrij­pe­lijk, we kijken of verdere stappen kunnen”

De rechter in kortgeding heeft de vraag van de stad Nieuwpoort ongegrond verklaard, wat betekent dat Colruyt de realisatie van zijn zeeboerderij in de Noordzee mag voortzetten. “Het is ongehoord dat ze de uitspraak van de Raad van State niet afwachten, maar we blijven strijdvaardig”, klinkt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

2 maart