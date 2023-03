Verloofde blijft met veel vragen achter na dood Levie (38): “Overdosis medicatie? Hij wilde nog geen Dafalgan nemen...”

Jeugdthea­ter steekt ‘Peter Pan’ in de koelkast en is nu ‘Prettig Gestoord’: “Na corona hadden sommige jongens al de baard in de keel”

Jeugdtheater De Toverlantaarn uit Diksmuide had alles in de steigers gezet om van het muziektheaterstuk Peter Pan een succes te maken. En toen kwam de coronapandemie. Maanden later was de cast de kostuums ontgroeid en hadden de jongens mannenstemmen gekregen. Wat nu? Bezieler, regisseur en acteur Tom Durie bedacht een oplossing die doet schuddebuiken van het lachen.