Verbod om in water van Put in Nieuwkapelle te gaan door blauwalgen

Het is verboden om het water te betreden op welke manier dan ook. Hengelen is toegestaan, voor zover de hengelaar elk contact met water vermijdt. Ook huisdieren mogen niet in de Put van Nieuwkapelle. Als je toch in contact komt met het water kan je best grondig douchen. Raadpleeg je huisarts als er gezondheidsklachten optreden binnen de 24 uur na contact met water. Volgende klachten kunnen optreden: geïrriteerde rode huid, jeuk, hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid, diarree, koorts, keelpijn, oorpijn, oogirritaties, loopneus of gezwollen lippen. Deze klachten beginnen binnen de 12 uur na contact met besmet water en houden ongeveer vijf dagen aan. Nadien verdwijnen ze meestal vanzelf.