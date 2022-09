Varkensboeren Marino en Els leggen hun dieren in de watten: “We verwennen ze met eigen voeder waarin zelfs bessen verwerkt zitten”

Morgen zondag doet Bien Acquis, gelegen in de Bien Acquisstraat 2 in Diksmuide, mee aan de plattelandsdag. Het echtpaar heeft dan ook nieuws. Het investeerde in een eigen voederinstallatie. “Zo verkleinen we onze ecologische voetafdruk. Bovendien kunnen we een deel van onze eigen gewassen zoals tarwe, wintergerst en droge pulp erin verwerken. De overige bestanddelen kopen we nog steeds aan. Het resultaat geven we uitsluitend aan onze varkens. Het is niet de bedoeling onze voeders te commercialiseren. Het gaat om de productie van ongeveer 120 ton varkensvoeding per week. Met de winst die we maken door zelf onze voeders te maken hopen we de investering op twaalf jaar terugverdiend te hebben.”