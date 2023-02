Vanaf maart hoef je niet langer te bellen of mailen om een ontmoetingscentrum te huren

Kortemark DJ Anonymize uit Kortemark mag deze zomer draaien op Tomorrow­land: “Die kans van mijn leven grijp ik met beide handen”

Jesse Rosseel is 23 jaar, woont in het kleine Kortemark en is beroepshalve chauffeur. In de dancescene geniet hij bekendheid als dj Anonymize. Hij kon intussen een contract versieren bij Bonzai Music in Lier en via dat bedrijf krijgt Jesse de kans om op 29 juli een set van een uur te spelen op Tomorrowland. “Groter wordt het niet dit jaar. Mijn aanpak? Er direct volle bak invliegen.” Muziek is als eten en drinken voor de Kortemarkenaar, zeker nadat hij zijn beide ouders in één jaar tijd verloor.