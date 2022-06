Vanaf dit weekend kan je op dit zomerterras genieten van streekproducten

Ans Delepierre en Lieven Herrewyn runnen al jaren ’t Hof van de Rhille. Er is al een zuivelwinkeltje, je kan er picknickmanden verkrijgen die je met een handige bolderkar kan vervoeren en vanaf dit weekend komt daar nog een extra luik genot bij. “We hebben op het grasplein bij de koeienstal een 150-tal zitplaatsen op ons gloednieuw terras met daarbij ook een paar extra chill-plekjes”, nodigt Ans uit die op pinkstermaandag nog geridderd werd in de Orde van de Beuterwaeghe. “Klanten vragen me soms of ze onze koeien mogen zien. Door het vele werk is dat niet altijd haalbaar maar vanop dit terras kan je ze gewoon zien. Op de kaart zetten we naast onze hoeve-ijsjes en andere zuivelproducten ook lekkernijen uit de streek zoals kazen van Diksmuidse kaasboeren, sapjes uit Veurne en siropen van ’t Vlierbos. We willen vooral de culinaire rijkdom van Diksmuide en de regio tonen want er wordt hier verbazingwekkend veel gemaakt.”