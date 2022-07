VAKANTIETIP. Wandelen van bankje naar bankje om theaterverhalen te sprokkelen

“De wandeling is zeven kilometer, kronkelt door het centrum en kan je tot eind september beleven”, vat cultuurschepen Katleen Winne (Idee Diksmuide) het samen. “Op twintig bankjes heeft ons team van de cultuurdienst een qr-code bevestigd. Scan je die in dan ben je getuige van een intieme, bizarre of aangrijpende dialoog. Het vertrekpunt is de Maria Doolaeghestraat.” De route is rolstoeltoegankelijk en kan je gratis afhalen aan de balie van het cultuurcentrum Kruispunt, de toeristische dienst of hier downloaden. ‘Het Bankje’ is in meer dan 100 steden te beluisteren en is een initiatief van Opendoek naar een idee van Wim Chielens.