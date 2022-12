VAKANTIETIP. Op zoek met eekhoorn Pluimpje in De Blankaart

“De eekhoorn is in ons domein een graag geziene gast die we al eren met het eekhoorntjespad. Nu hebben we er ook een speurtocht aan gekoppeld”, stelt centrumleider Michèle Delbecque van De Blankaart voor. “Pluimpje neemt kinderen van drie tot zeven jaar mee in het bos om er zijn vriendjes te leren kennen die elk een opdracht in petto hebben. Daarnaast ontwikkelden we de module ‘Pluimpje in paniek’ voor kleuters en kinderen van het eerste en tweede leerjaar.” De speurtocht voor gezinnen kost 2 euro en is één kilometer lang.