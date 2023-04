Vader en nieuwe vriend van mama raken slaags aan schoolpoort voor ogen van kinderen, ook juf krijgt duw

“De buschauf­feur reed te wild met mijn vriendin”: wegpiraat (22) nu ook bestraft voor alwéér bizarre achtervol­ging

De 22-jarige wegpiraat die vorige zomer nog drie jaar cel met uitstel kreeg nadat hij bij een hallucinante achtervolging in Diksmuide een doodsbang koppel bijna van de weg reed, was op dat moment niet aan zijn proefstuk toe. Dat bleek vrijdagochtend in de rechtbank van Veurne. J.A. werd er gestraft omdat hij - een halfjaar voor de feiten met het koppel - een chauffeur van De Lijn zo’n 19 minuten lang achtervolgde, filmde én de gsm van de man stuk gooide. Al was dat volgens de twintiger vooral de schuld van de chauffeur zelf.