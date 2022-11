Urne Onbekende Soldaat symbolisch gevuld op begraafplaats Keiem: “Dit hebben we aan Reinold te danken”

Kortemark Pieter en Virginie van Barisdam stijgen een punt in restaurant­gids Gault&Millau: “Een beloning voor onze groei”

Pieter Puype (31) en Virginie Maertens (32) startten hun restaurant Barisdam tussen twee lockdowns door. Ondanks die onzekere periode stemden ze de jury van Gault&Millau gunstig want die gaf een score van 12 op 20. Vandaag, in de nieuwste editie, is die al opgeklommen naar 13 op 20. “We zijn gegroeid in wat we doen”, verklaart Virginie. Barisdam is het enige restaurant in Kortemark met een score in de Gault&Millau.

