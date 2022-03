UITTIP: Fiets eens langs de vernieuwde Boterlandroute

Het zonnetje schijnt en dan is ‘de goesting’ om te fietsen toch net iets groter. Daarom stelt Westtoer de vernieuwde Boterlandfietsroute voor. De Diksmuidse toeristische dienst lanceerde die al op het einde van de jaren tachtig en het West-Vlaamse toerismebedrijf nam het 22 jaar geleden over. “De route loopt nu niet meer tot helemaal in het noorden van Pervijze, maar neemt je wel mee door Stuivekenskere”, zegt voorzitster van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu. “Daar is recent een uitkijktoren geopend in het natuurgebied Viconia Kleiputten. Uiteraard is het WOI-erfgoed nooit ver weg. Nog de moeite zijn de komgronden in Lampernisse. Onderweg zijn er voldoende plaatsen waar je even op adem kan komen.”

Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) is tevreden met de extra aandacht voor de fietser en onderlijnt daarbij de eigen inspanningen. “De aanleg van het fietspad in de Rousdammestraat tussen Avekapelle en Diksmuide zit in een finale fase. Deze week is ook de aanleg van een fietspad langs de Schoorbakkestraat in Pervijze begonnen. De gemeenteraad zette eveneens het licht op groen voor een doortrekking van het houten steigerfietspad richting de IJzertoren.”

De vernieuwde Boterlandfietsroute kost 3 euro en is te koop bij de toeristische dienst op de Grote Markt in Diksmuide. Daar start de route maar ze is lusvormig dus je kan op eender welk punt beginnen. De kaart is ook online verkrijgbaar via shop.westtoer.be.

