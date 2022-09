UITTIP. Drie Diksmuidse boerderijen zetten zondag deuren open op plattelandsdag

Er is een fietstocht van 22 kilometer uitgestippeld die de drie boerderijen met elkaar verbindt. Het plannetje vind je terug op www.bezoekdiksmuide.be of stap binnen bij de toeristische dienst op de Grote Markt. Er rijden eveneens pendeltreintjes. Bien Acquis vind je in de Bien Acquisstraat in Oudekapelle. Je krijgt er zondag niet alleen een rondleiding, er is ook kinderanimatie. Er zijn demonstraties van oude ambachten maar je kan ook proeven van nieuwe technologieën in de vorm van VR-brillen. Verschillende lokale streekproducten stellen er hun gamma voor. Het Paradijshof in de Pervijzestraat in Pervijze is gespecialiseerd in kippen, watervogels, lama’s en papegaaien. Hof ter Wilgen tot slot is gekend voor zijn West-Vlaams rood ras. Zondag zie je het ras grazen in de Grote Beverdijkstraat in Oudekapelle.