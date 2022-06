UITTIP. Dag van het park vindt niet in het park plaats maar in de IJzerboomgaard

Het programma start om 13 uur. Laat je prikkelen op het blotevoetenpad, duik in de poel op zoek naar waterdieren of klim in een boom. Het zijn maar een paar van de vele workshops die er tot 18 uur plaatsvinden. Moestuinierders krijgen er nuttige info en je kan jouw parate kennis over de bij testen tijdens een quiz. De fairtraidepicknick is intussen volzet. Het volledige programma vind je hier.