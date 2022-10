Uitbreiding afvalverwerkend bedrijf komt er voorlopig niet: “We roepen inwoners op geurhinder te blijven melden”

In 2019 kwam de geurhinder op het industrieterrein Heernisse in Diksmuide voor het eerst op de politieke agenda. Sindsdien kreeg de milieudienst regelmatig klachten over een hinderlijke stank. Ook deze week nog werd daarover geklaagd. Het Diksmuidse stadsbestuur is intussen een zogenaamde milieustakingsprocedure gestart maar het wacht nog op een vonnis van de rechtbank. Die zaak werd woensdag behandeld maar er is nog geen uitspraak gevallen. Die wordt pas tegen 10 november verwacht. Wie klachten heeft over geurhinder kan die blijven melden via milieu@diksmuide.be, omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be of 050 24 79 60. In de klacht moet de plaats, de datum en het uur van de hinder meegegeven worden.