Twee gewonden bij zware crash in Vladslo: bestuurder uit wagen geslingerd, passagier belt hulpdiensten

VOETBAL DERDE PROVINCIALE A Enrique Tanghe helpt Diksmuide B met hattrick aan zege tegen De Panne: “Ploeggeno­ten deden het meeste werk”

SV Diksmuide B heeft in derde provinciale A een goede zaak gedaan in de strijd om het behoud. Een 3-1-zege tegen De Panne zet de ‘Boterjongens’ nu met 15 punten op een twaalfde plaats in het klassement. De Diksmuidelingen gingen wel met een achterstand de kleedkamer in, maar Enrique Tanghe zette de scheve situatie helemaal recht in de tweede helft met een hattrick. Volgend weekend wacht een nieuwe kans op puntengewin met een duel met rode lantaarn Adinkerke.

14 februari