Tijdelijke verkeerslichten in de Kaaskerkestraat in aanloop naar nieuwe rotonde

Alveringem Vrijwilli­gers blazen stof van verdwenen Radio Space: “Kies jouw muziek uit 4.300 vinylpla­ten”

Vrije Radio Space gaat de komende dagen opnieuw in de ether op FM 94.90. De radiozender ontstond precies 40 jaar terug in het Alveringemse dorp Hoogstade. Het is op die plek dat de dj’s opnieuw de ambiance van toen brengen. Nostalgie ten top.

7 september