Terrassen buiten, dan ook fitnesstoestellen buiten. “Mensen willen hun coronakilo’s kwijt en wij helpen hen daarbij”

Fit on You is al vier jaar gevestigd in een pand van 1000 vierkante meter. Al maanden is de zaak door de coronapandemie noodgedwongen dicht. Dat moet nog zo blijven tot 9 juni want dan mogen fitnesscentra opnieuw open als de besmettingscijfers laag genoeg zijn. In Diksmuide heeft Leentje haar fitnesstoestellen in afwachting buiten gerold. “Ik heb een open tent op de parking gezet. Van de meer dan 70 fitnesstoestellen heb ik de helft buiten gezet. Niet evident als je weet dat elk toestel ruim 150 kilo weegt. Het gaat vooral om krachttoestellen die geen elektrische voeding nodig hebben. ‘Reboot’ noemt mijn outdoor-concept want we moeten opnieuw fit worden en onze conditie heropstarten.”