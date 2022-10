Succesvolle tennisclub de Maene viert 40 jaar met 40 uur tennis: “Voor padel voeren we nu al een ledenstop in”

DiksmuideEen jaar geleden investeerde de Diksmuidse tennisclub de Maene in twee padelvelden bij haar nieuwe tenniscomplex . Nu het ledenaantal op ruim 200 staat, voert het bestuur een ledenstop in. Op de zeven tennisvelden is wel nog ruimte. “Een uitbreiding is opnieuw aan de orde, maar we zullen eerst moeten sparen en vervolgens plaatsmaken”, beseft voorzitter Eddy Decaestecker, die aftelt naar het evenement ‘40 uur tennis’.

Diksmuideling Eddy Decaestecker is sinds 1986 al lid van tennisclub de Maene. Na André Blontrock en Milo Opsomer is hij de derde voorzitter van die bloeiende sportvereniging. “Het begon in november 1982 met twee buitenvelden in asfalt bij het vroegere zwembad De Kupe”, haalt Eddy herinneringen op. “Helaas hebben we de voorbije 40 jaar nauwelijks foto’s genomen en daar hebben we wel nood aan. Wie ons daarbij kan helpen mag steeds langskomen in onze tennishal. Een ideale gelegenheid om dat te doen is de 40 uur durende marathon die we op 28, 29 en 30 oktober organiseren. Vrijdagavond 28 oktober vanaf 21.30 uur kan iedereen gratis komen indoortennissen. Doorlopend hebben we leuke animatie gepland zoals een kaasbuffet, blacklight tennis, happy hour en een ontbijtbuffet zondagmorgen 30 oktober om terug op krachten te komen.”

De 40 uur tennis staat uiteraard symbool voor de 40 jaren dienst die de tennisclub op zijn teller heeft staan. “Verhuizen loopt als een rode draad door onze geschiedenis”, duikt Eddy het archief in. “Van De Kupe ging het naar zaal Tirol. We hebben ook nog een tijdje gespeeld in de sportzaal van het KTA en het toenmalige VTI. Uiteindelijk bleek de eigen investering van één miljoen euro in een gloednieuwe tennishal met drie pleinen de oplossing. Intussen kwamen daar ook twee padelvelden bij, opnieuw goed voor een investering van 110.000 euro. Alles is gelegen op de sportsite De Pluimen vlak bij de terreinen van voetbalclub KSV Diksmuide en het stedelijke sportcomplex.”

Blijvende groei

Al die projecten samen zorgen voor een ware boom bij tennisclub de Maene. “We zitten nu aan 765 leden, nog nooit waren het er zo veel”, klinkt de voorzitter fier. “Wat me nog trotser maakt, is dat daarvan bijna 300 spelers jonger zijn dan achttien jaar. Ook de padelvelden liggen goed in de markt. Daar noteren we 228 leden en daarom voerden we in dat segment een ledenstop in. Om onze werking verder op punt te stellen, hebben we zeker drie extra padelvelden en één buitenterrein extra nodig. Dat wordt hét toekomstproject, maar eerst zullen we nog wat sparen en vervolgens een locatie dicht bij de tennishal zoeken.”

Inschrijven voor de tennismarathon tijdens het laatste weekend van oktober kan via tcdemaene.be.

