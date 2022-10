Struinen door de IJzervallei met de knooppunten van het nieuwe wandelnetwerk De Blankaart

Op de dag van de trage weg op zondag 16 oktober kiest het Regionaal Landschap Westhoek voor de omgeving rond het natuurdomein De Blankaart. Er zijn 10 routes uitgestippeld van 3 tot 24 kilometer die je ook met elkaar kan combineren. Aan het provinciaal domein IJzerboomgaard in Diksmuide start een rolstoelvriendelijke omloop. Een gratis taxiboot of -bus zorgt voor een extra beleving. Onderweg valt er in het bezoekerscentrum De Blankaart van alles te beleven, kan je de Beukelare- en Beeuwsaertmolen bezoeken en zet brouwerij Leroy de deuren open. Starten kan in Diksmuide aan het café de IJzerboomgaard, het bezoekerscentrum De Blankaart, muséecafé De Fot’oeil en Herberg De Knocke. In Houthulst zijn de startplaatsen vzw De Boot en het kasteel van Merkem, in Lo-Reninge zijn dat L’Héritage en het Noordschoteplein, in Ieper frituur De Zege en in Langemark-Poelkapelle aan de kerk van Bikschote.