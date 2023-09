Ooit op een Romeinse begraaf­plaats, nu in de tuin van een Belgische ondernemer: olijfboom van 1.700 jaar oud krijgt tweede leven

De olijfboom van 1.700 jaar oud die ooit op een Romeinse begraafplaats in Spanje stond, heeft nu een tweede leven in de tuin van ondernemer Dirk Latré in het landelijke Nieuwkapelle bij Diksmuide. “We hebben niet veel tijd om te reizen. Nu kom ik thuis en voel me meteen op vakantie”, lacht Dirk. Voor dat congégevoel tastte Dirk flink in de geldbeugel maar daar heeft hij een eigen filosofie over.