Hoezo, de zomer is voorbij? Niet aan de kust: dit zijn onze 21 tips voor een nazomertje aan zee

De kinderen gaan terug naar school, de dagen worden korter, maar september biedt heel wat kansen voor een nazomertje. “Pas in de laatste week van september is er kans op onweer, maar er komen nog heel mooie weken aan”, vertrouwde weerman Geri Haerynck uit Koekelare ons toe, en Geri zit er vaak ‘boenk’ bovenop. Maak alvast wat plaats in de agenda, want hier zijn onze 21 tips voor een najaarstripje richting zee.