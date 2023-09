Kamerlid Sander Loones kritisch op IJzerbede­vaart: “Waar is Vlaanderen?”

De 96ste IJzerbedevaart bij de IJzertoren in Diksmuide stond in het teken van onze wapens voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. De 250 stoelen die klaar stonden, waren niet allemaal bezet. Slechts één toeschouwer had een vlag met een Vlaamse leeuw vast. Voor kamerlid Sander Loones (N-VA), die er ook was, een spijtige evolutie.