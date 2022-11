Stevig stappen in de Blankaart: geniet van fauna en flora in moerassig gebied

Deze wandeling in De Blankkaart werd in 2013 genomineerd voor de mooiste wandeling van Vlaanderen door televisiepogramma ‘Vlaanderen Vakantieland’. De route is de ideale mix van avontuur, natuur en een stukje cultuur. Je draagt best laarzen want natuurreservaat De Blankaart is enorm drassig. Het domein ligt nauwelijks 2,6 meter boven de zeespiegel en is een uitgestrekte vlakte van laaggelegen, zompige weiden en hooilanden. De IJjzervlakte is bezaaid met water, bruggen en de bijhorende fauna en flora. Het natuurgebied is een paradijs voor talrijke en soms zeldzame vogel- en plantensoorten.