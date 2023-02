Stephane (54) bekent na half jaar dat hij z'n schoonzoon (28) doodschoot: “Er knakte iets toen hij opnieuw m’n familie bedreigde”

Diksmuide/Nieuwpoort-/Koekelare Zorgt enveloppe met 20.000 euro voor doorbraak, één maand na moord op motorrij­der langs jaagpad in Diksmuide?

De raadkamer in Veurne beslist dinsdag of verdachte Stephane V. (54) uit Nieuwpoort verder aangehouden blijft in de zaak rond de moord op zijn 28-jarige schoonzoon. Vorige week donderdag werd de man opnieuw meer dan 3 uur verhoord. “Mijn cliënt heeft minutieus moeten beschrijven wat hij op de dag van de feiten deed en hij houdt staande dat hij onschuldig is in deze affaire”, zegt zijn raadsman Bram Elyn. Intussen duiken nieuwe elementen op in de mysterieuze moordzaak.

15 augustus