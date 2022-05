Stadsbestuur geeft vergunning voor twee nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen

diksmuide BELOOFD IS BELOOFD. Diksmuide kiest voor haar verenigin­gen en pakt leegstand aan

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Diksmuide, een stad die vastberaden is om het verenigingsleven een boost te geven met nieuwe zalen en de middenstand te laten floreren.

3 mei