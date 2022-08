Smullen en feestvieren tijdens jaarlijkse kermis in Keiem

Middelkerke Bubbels aan Zee viert dit weekend tiende verjaardag: “Het plein wordt dit jaar volledig ingekleed in champagne­kleu­ren”

Na Bier aan Zee dat in juni plaatsvond, is het dit weekend tijd voor Bubbels aan Zee, het grootste outdoor schuimwijnfestival van het land. Het event, georganiseerd door wijnjournalist Alain Bloeykens, viert dit jaar zijn tiende verjaardag en dus is er een extra reden tot feesten. “Vorig jaar hadden we al een recordaantal bezoekers, dit jaar gaan we opnieuw voor een topweekend.”

12 augustus