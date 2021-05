Slapen naast het altaar en de biechtstoel: in deze West-Vlaamse kerk kan je deze zomer overnachten

DiksmuideNog nooit van ‘champing’ gehoord? In Engeland en Nederland kan je al overnachten in een kerk, straks kan het ook in Vlaanderen. Oost-Vlamingen Wouter Dernau (56) en Sven Mouton (45) willen de gasten een belevingsvol verblijf aanbieden in de kerk van Kaaskerke bij West-Vlaamse Diksmuide en vooral bekend van de IJzertoren. “Of ze ook de klok zullen mogen luiden? Daar moeten we nog even over nadenken”, grapt Wouter.