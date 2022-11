Sint verblijft niet langer in Diksmuids stadhuis maar vergeet de kinderen toch niet

Veurne Familie Vansteen­land opent giganti­sche carwash: “Onze wasstraat van 50 meter is een beleving”

Furnawash, de carwash van de familie Vansteenland die in Oostduinkerke een Ford-garage runt, is geopend in de Monnikshoekstraat 23 in Veurne. Daar komt begin volgend jaar ook een Ford-garage. De ondernemers investeren in totaal 8,5 miljoen euro in de nieuwe site.

8 november