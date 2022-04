Sint-Niklaaskoor wuift zijn pionier Jef Dumoulin uit

Nieuwpoort Kamagurka haalt herinnerin­gen op aan Nieuwpoort in stand-upcomedy­voor­stel­ling

In het bezoekerscentrum Westfront onder het Albert I-monument in Nieuwpoort is de tentoonstelling Kamafront verlengd tot en met 22 mei. Voor de fans van Kamagurka is er nog meer goed nieuws want op 29 april plant hij een voorstelling in de stad waar hij zijn jeugd doorbracht.

20 april