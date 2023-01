Schrijftalenten Ilan, Nina en Yara maken kans om nationaal junior journalist te worden

Nieuwpoort Ook zo'n overdaad aan spullen in huis? Professio­neel opruim­coach Lore toont hoe je orde in de chaos schept: “Je hoeft niet álle cadeaus te houden”

De eindejaarsgeschenken zijn al even uitgepakt, dus in huis is nu de zoektocht bezig om al die nieuwe spullen op te bergen. Ook last van acuut plaatsgebrek? De Nieuwpoortse Lore Tanghe (38) is een opgeleid ‘professional organizer’, die je helpt ‘ontspullen’. “Minder gerief betekent minder schoonmaken, en creëert vooral rust.” De mama van twee kindjes geeft ons enkele nuttige tips en tricks.

14 januari