Schoonvader (55) blijft maand langer in cel voor moord op Ilir S. (28): “Tevergeefs elektronisch toezicht gevraagd”

Diksmuide Diksmuide heeft na twee jaar nog steeds geen vaste rusthuisdi­rec­teur: “We blijven hoop koesteren maar van privatise­ring is geen sprake”

Het is oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) die zich zorgen maakt over het uitblijven van een vaste directeur voor het woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide. Daarenboven vraagt hij zich af of het gerucht klopt dat Yserheem zou privatiseren. Schepen van Sociale Zaken Katleen Winne (Idee Diksmuide) en schepen van Dienstverlening Marc De Keyrel (CD&V) reageren.

13 juli