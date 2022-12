Schaatsen is verboden in West-Vlaanderen, maar waaghalzen wagen zich toch op ijs van Blankaart

Het is koud, maar het is vooral mooi. Het moment voor een stevige wandeling, flink ingeduffeld en met het fototoestel in de aanslag. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) benadrukt dat het overal in Diksmuide verboden is om te schaatsen. “We hebben nog geen metingen gedaan omdat het ijs te dun is. Dit weekend houden we een extra oogje in het zeil. Ik wil geen rampen zoals in Engeland waar kinderen door het ijs zakten met fatale gevolgen.” Het Blankaartgebied is traditioneel in trek bij schaatsers maar wie het terrein niet goed kent, weet niet waar de plassen overgaan in diepere grachten waar het ijs nog te dun is. Toch zagen we zaterdagochtend al een viertal personen op het ijs.