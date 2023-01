Samen tuinieren krijgt beloning in provinciedomein IJzerboomgaard

De gewonnen prijs is opgedragen aan de overleden Herbert Titz en maakt onderdeel uit van de Entente Florale. De award legt het accent op groene projecten die positieve gevolgen hebben voor de samenleving. De Groene Kans startte in 2019 met de Samentuin waar mensen met groene vingers begeleid worden door Velt. Ze komen samen om te bespreken hoe ze het zullen aanpakken, krijgen twee opleidingssessies en prikken een wekelijks tuiniermoment vast. Daarnaast is er de pluktuin met meer dan 3000 stuks kleinfruit. Er is eveneens een bloemenpluktuin en in de fruitboomgaard staan 73 oude fruitboomrassen. Zowel bloemen als fruit mogen er geplukt worden door de bezoeker of toevallige passant. Alle initiatieven bevinden zich namelijk in het provinciedomein IJzerboomgaard waar je kan wandelen, fietsen en genieten.